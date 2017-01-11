Başkan Süleyman Yiğit: Bizler yeni bir hayat için varız

Vali Ahmet Hamdi Nayir, Kütahya’da yeni kurulan ‘Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği’ yönetimini kabul etti.

Ziyarette, Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği Başkanı Süleyman Yiğit ile yönetim kurulu üyeleri Yılmaz Kocatürk ve Ayhan Görgün de yer aldı.

Süleyman Yiğit, derneğin amaç ve hedefleri hakkında Vali Ahmet Hamdi Nayir’e bilgiler verdi. Yiğit, "Madde bağımlısı olan vatandaşlarımızı sosyal çevreye kazandırmayı, bağımlılıktan kurtulmalarına yönelik faaliyetlerde bulunmayı, kadına, çocuğa yönelik şiddetin önüne geçmeyi, çocuk istismarına ’dur’ diyebilmeyi hedefliyoruz" dedi.

Vali Nayir, Yeni Bir Hayat, Yeni Bir Nefes Derneği heyetine ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, derneğin hayırlı olmasını diledi.(EFE)