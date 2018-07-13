Başkan, TÜGVA’nın yaz okulu öğrencileriyle buluştu

30 Ağustos Ortaokulu’nda TÜGVA Kütahya İl Temsilciliği’nin açmış olduğu Yaz Okulu’nda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden Saraçoğlu, sınıfları tek tek gezerek kursa katılan öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Kamil Saraçoğlu, "Çevremizi temiz tutmak büyük küçük hepimizin görevi. Siz küçükler bu konuda bazı büyüklerden daha duyarlısınız. Sizlerden ricam, çöpleri çöp kutularına değil de yerlere atan büyüklerinizi uyarmanız. Yere çöp atan büyüklerinizi görürseniz onlara çöp kutularını gösterin. Bu sayede hep birlikte daha temiz bir Kütahya oluşturmuş olacağız. Ben bu konuda sizlere yürekten inanıyor ve güveniyorum" dedi.

Yaz tatilinde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye eden Başkan Saraçoğlu, "Günde en az yarım saat kitap okumak, hem okuma hızınızı artıracak hem de ufkunuzu genişletecektir. Aynı zamanda kelime hazinenizi artıracak ve sizlere özgüven katacaktır. Kitap okumak bakış açınızı geliştirecek sizleri kültürlü birer birey haline getirecektir. Kendimizi ne kadar geliştirirsek o kadar örnek bir birey olarak hayatımızı sürdürürüz. Bunun için de mutlaka günde en az yarım saatinizi kitap okumak için ayırmalısınız. Ve mutlaka en az bir yabancı dil öğrenmelisiniz" ifadelerini kullandı. (EFE)