Başkan, üniversite öğrencilerinin konuğu oldu

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Menderes Caddesi'nde üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

Davetlerini kırmayarak evlerine gelen Başkan Saraçoğlu'na teşekkür eden öğrenciler, istek ve önerilerini iletip hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Ziyarette öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Şehrimiz üniversitesinde okuyan siz kardeşlerimiz, aileleri tarafından bizlere emanetsiniz. Bizler sizlere ev sahipliği yaparak her türlü sorun ve sıkıntılarınıza çözüm üretmek için buradayız. Kanunlar çerçevesinde sizlerin huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de eğitim hayatınızda başarılı olup ülkemize hizmet etmeniz en büyük temennimiz" dedi. (EFE)