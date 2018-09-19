İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan, üniversite öğrencilerinin konuğu oldu

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Menderes Caddesi’nde üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Menderes Caddesi'nde üniversite öğrencilerinin evlerine konuk oldu.


Davetlerini kırmayarak evlerine gelen Başkan Saraçoğlu'na teşekkür eden öğrenciler, istek ve önerilerini iletip hatıra fotoğrafı çektirdiler.


Ziyarette öğrencilik yıllarına dair anılarını paylaşarak sohbet eden Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Şehrimiz üniversitesinde okuyan siz kardeşlerimiz, aileleri tarafından bizlere emanetsiniz. Bizler sizlere ev sahipliği yaparak her türlü sorun ve sıkıntılarınıza çözüm üretmek için buradayız. Kanunlar çerçevesinde sizlerin huzuru ve mutluluğu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizlerin de eğitim hayatınızda başarılı olup ülkemize hizmet etmeniz en büyük temennimiz" dedi. (EFE)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.