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30 Haziran 2017 12:15

Başkan ve Kaymakam’dan şehit ailelerine ziyaret

Kütahya’nın Çavdarhisar Kaymakamı Kadir Yurdagül, Belediye Başkanı Halil Başer, ilçe Jandarma Komutanı ve ilçe Emniyet Amiri şehit ailelerini ziyaret etti.

Başkan ve Kaymakam’dan şehit ailelerine ziyaret

30 Haziran 2017 12:15


Kaymakam Yurdagül, ziyarette, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız2 dedi.


Belediye Başkanı Halil Başer de, ’’Şehitlerimizin geride kalan anne, baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)




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