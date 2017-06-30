Başkan ve Kaymakam’dan şehit ailelerine ziyaret

Kaymakam Yurdagül, ziyarette, "Sizler bize emanetsiniz ve bizde bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız2 dedi.

Belediye Başkanı Halil Başer de, ’’Şehitlerimizin geride kalan anne, baba eş ve çocukları ile kardeşleri milletimizin ve devletimizin en kutsal emanetleridir. Aziz vatan toprakları şehitlerimiz ve gazilerimizin fedakarlıkları sayesinde bizlere vatan olmuştur. Onların hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Bugünlerimizi şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Şehit ailelerimizin sıkıntıları ve sorunları bizim sıkıntımız, bizim sorunlarımızdır’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)