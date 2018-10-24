Başkan Yıldırım'dan Fatih Köse'ye: "Delikanlıysan çık, kime hizmet ettiğini açık açık söyle"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Danıştay 8'inci Dairesi'nin ilkokullarda okunan 'öğrenci andı'nı 2012 yılında kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eğitim Bir-Sen ve Başkan Fatih Köse'yi sert sözlerle eleştiren Yıldırım, "Andımız uygulaması 2013 yılında ilkokullarda son verilmişti. 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumlan yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 1.Maddesi Danıştay 8.Dairesi'nin oy çokluğu ile aldığı karar ile iptal etmiştir. Andımızın yeniden okutulması yargı süreci tamamlanmamış olsa da mümkün hale gelmiştir bundan sonraki sorumluluk ise Milli Eğitim Bakanlığı'na aittir. Türk'üm demek suç mu? Doğruyum demenin neresi yanlıştır? Çalışkan olmak gaflet midir? Andımıza cephe alanlar kripto damarların failleri değilse dertleri nedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yaşayanlarsa Türk milletidir. Türklüğü bir antropolojik mülahaza ile tarif etmek ne kadar yanlışsa, öyle görmekte o kadar yanlıştır. Çünkü Türk, birliğin adıdır. Türklük bir var oluşun adıdır. Türk, atamız Bilge Kağan'ın ey otuz Tatar, dokuz Oğuz beylerim sözü ile ata topraklarından çekilen sancağın altında toplanan halkların adıdır. O sancağın altı mazlum halkların sığınağı ve birliğin adresidir. Türk, halk değil millettir. Danıştay kararına çok bozulanlar anayasanın çiğnendiğini söyleyenler papaz çıktığında yargıya saygıya davet edenler işine gelmedi mi yargı çiğnendi diyenler hala aklı çözülme sürecinde kalanlardır. Bu üslupla devam etmeleri çözüm sürecinden sonra verdiğimiz hala da vermeye devam ettiğimiz aziz şehitlerimizin kemiklerini sızlatmakta aziz hatıralarını derinden yaralamaktadır. Türküm demekten çekinenlerin neye ve kime hizmet ettikleri apaçık ortadır. Unutmasınlar ki enselerindeyiz, 'PKK'lıyım bölücüm' diyenlerin cezası bellidir. Doğu ve Güney Doğu Anadolu da teröre kaybettiğimiz öğretmen şehitlerimiz için bir açıklama yapamayan sendika başkanı işi gücü bırakmış nutuk üzerinden tartışmalara yol açmıştır. 81 ilde olduğu gibi şehrimizde de basın açıklaması yapan sendikanın başkanı (Eğitim-Bir-Sen Kütahya 1 No'lu Şube Başkanı Fatih Köse) kendisine dikkat etsin 'eğer ben Türküm demekten çekiniyorsa, doğruyum' demekten imtina ediyorsa lafı eveleyip gevelemesin, çıksın delikanlıca neye ve kime hizmet ediyorsa onun andını cesareti varsa vazoya çıkıp hemşehrilerimizin gözüne bakarak dile getirsin" diye konuştu.

"Kendi adaylarımızla mücadele edeceğiz"

Yerel seçimlere kendi aday ve amblemleriyle gireceklerini belirten Başkan Yıldırım, "Af tartışmaları ile gelinen hususta hiç kimseyi zorlayan yoktur. Aziz milletimizin temsilcileri hür iradesiyle gereği neyse onu yapar. MHP'yi meydanlarda hakir görmek tenkitle suçlamak siyasi ahlaka sığmaz. AK Parti'nin kırmızı çizgisini söyleyenlere Milliyetçi haraketin kırmızı çizgisi milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli'dir. Bu ülkede hiç kimse Genel Başkanımıza nezaket dersi vermeye kalkamaz. Sayın Genel Başkanımızın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına gösterdiği saygı milletimizin malumudur. Parti olarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik herhangi bir ittifak beklentimiz, ittifak arayışımız, ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. İşin tadı kaçtığından zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya, milleti aldatmaya, sabırları sınamaya, umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine kendi adaylarımızla, kendi amblemimizle katılıp, Türkiye'nin her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi Allah'ın izniyle yapacağız. Kütahya'nın burçlarına MHP'nin 3 Hilalli sancağını tüm seçim bölgemizde dalgalandıracağız. Varlığımız Türk Varlığına armağan olsun" ifadelerini kullandı. (EFE)