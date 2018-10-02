Başkan Yılmaz: Kestel köyünün yol sorunu çözülüyor

Alt yapı çalışmalarında sona gelinen Kestel köyü Simav ve Hisarcık yol bağlantı çalışmalarının 2019-2020 yılları arasında tamamlanmasının hedeflendiğine vurgu yapan Yılmaz, “Simav ilçemize 35 kilometre, Hisarcık ilçemize ise 20 kilometre uzaklıkta olan Kestel köyümüz bin 300 rakımlı bir tepede bulunuyor. Bin 200'ün üzerinde vatandaşımızın yaşadığı çok çalışkan bir köyümüz. Köyde kiraz, sarımsak ve her türlü meyve sebze üretimi yapılmaktadır. Köylülerimizin en büyük sorunu yol sorunu idi. 3 yıl önce köyü ziyaretimizde özellikle Simav ilçe yol bağlantısının sırtlardan ve tepelerin üzerinden gitmekte olduğunu gördük. Bu yolun kışın kapandığını da biliyoruz” dedi.

“5 kilometrelik bölümde güzergah değişikliği”

Yolun ilk olarak geçen yıl 5 kilometrelik bölümünde güzergah değişikliği yaptıklarını söyleyen Yılmaz,” Yine bu yıl 5 kilometrelik bölümde onarım çalışması gerçekleştirdik. Ayrıca köyün üzerinde 2 kilometre yolda çalışma yaptık. Yolda 12 kilometrelik karayolları kalitesinde çok güzel bir çalışma oldu. Köylülerimize iki yıl sıkıntı çekebileceklerini söylediğimizde köylülerimiz bu durumu kabul ettiler. Alt yapı çalışmalarını tamamladık. Dün Valimiz Ahmet Hamdi Nayir, Milletvekilimiz Ahmet Tan, Yol Müdürümüz Rıfat Bey ve Ömer bey ile birlikte Kestel köyüne gittik. Bizleri güzel bir kalabalık karşıladı. Bu da bize yaptığımız işin ne kadar doğru ve güzel olduğunu göstermektedir. 2019-2020 yıllarında iyi bir asfalt ile Simav bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Ayrıca Hisarcık ilçesi bağlantısının da önümüzdeki yıl tamamlanmasıyla birkaç yıl içerisinde köyümüzün her iki ilçemize bağlantısı sağlanmış olacak” diye konuştu. (EFE)