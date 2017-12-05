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05 Aralık 2017 14:10

Başkan’dan gazetecilere teşekkür plaketi

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, ilçedeki gazetecilere plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.

Başkan’dan gazetecilere teşekkür plaketi

05 Aralık 2017 14:10


Meclis üyeleri, birim müdürleri ve AK Parti İlçe Başkanı Avukat Adil Biçer’in de hazır bulunduğu toplantıda, Simav’da görev yapan gazetecilere teşekkür belgesi ve teşekkür plaketi verildi.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, 2017 yılında gerçekleştirilen belediye hizmetlerini ile projelerini yerel ve ulusal basına taşıyan gazetecilere teşekkür etti. Özkan, “Basın mensuplarının zor şartlar altında çalıştıklarını biliyoruz, yaptıkları özverili çalışmaları takdir ediyoruz. Ellerine ve emeklerine sağlık” dedi.


Simav’da görev yapan, görme engelli gazeteci ve “Milat Gazetesi” köşe yazarı Güngör Avcıoğlu, Doğan Haber Ajansı (DHA) temsilcisi Mehmet Yenen, İhlas Haber Ajansı (İHA) Temsilcisi Mehmet Emin İncekulak, Anadolu Ajansı (AA) temsilcisi Zekeriya Türkel, “Simav’ın Sesi Gazetesi” sahibi Mehmet Adil Turgut ile Simav’ın Sesi Gazetesi muhabiri Mustafa Arıgümüş’e teşekkür belgeleri ve teşekkür plaketleri verildi. (MEİ-EFE)




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