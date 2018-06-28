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28 Haziran 2018 13:31

Başkan’dan gazi Coşkun Özyurga’ya ziyaret

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralanarak gazi olan Coşkun Özyurga’yı evinde ziyaret etti.

Başkan’dan gazi Coşkun Özyurga’ya ziyaret

28 Haziran 2018 13:31


Ziyarette konuşan Başkan Saraçoğlu, belediye olarak her zaman şehit aileleri ve gazilerin yanında olduklarını ifade etti.


Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak kapımız gazilerimize ve şehit yakınlarımıza sonuna kadar açıktır. Bizler, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor, bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güç ve ilhamla, birlik ve bütünlük içinde hayatlarımızı devam ettiriyoruz. Bu bakımdan, şehit ve gazilerimize ne kadar dua etsek, ne kadar minnet duysak azdır. Çünkü bu topraklar şehitlerimizin ve gazilerimizin sayesinde bizlere vatan olmuştur. Sizlerle gurur duyuyoruz. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin, sizlere de acil şifalar versin. Kütahya Belediyesi olarak her zaman yanınızdayız" diye konuştu. (EFE)




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