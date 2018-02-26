Başkan’dan kitap okuma projesine destek

Kütahya Boğaziçi Şehir Koleji’nin başlatmış olduğu “Kitabım Kitabın Olsun” projesi kapsamında Kolej öğretmen ve öğrencileri, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Proje kapsamın Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım’ın davetine cevap veren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, bu proje ile birlikte tüm hemşehrilerini kitap okumaya davet etti.

Söz konusu projelerin önemine değinen Başkan Kamil Saraçoğlu, ayı zamanda bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek olan “Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller İçin Kitap Okuma” yarışması hakkında Kütahya Boğaziçi Şehir Koleji öğretmen ve öğrencilerine bilgiler verdi.

Başkan Kamil Saraçoğlu, "Kütahya Belediyesi olarak bizlerde Sivil Toplum Kuruluşlarımız (STK) ve Kurumlarımız işbirliği ile benzer projelere imza atıyor ve destekliyoruz. 3 yıldır düzenlenen ortaokullar ve liseler arası “Zihnen ve Bedenen Sağlıklı Nesiller İçin Kitap Okuma” yarışmasının bu yıl 4. kez yeniden düzenleyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Kütahya Belediyesi, Kütahya Eğitim-Bir Sen ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imza protokolü gerçekleştirildi. Proje kapsamında ilk üç kategoride 1. gelen çocuklarımızı gerekli çalışmaları yaparak Kudüs gezisine göndereceğiz. Biz Kütahya Belediyesi olarak Kitap okumayı yaygınlaştırmak ve kitabı olmayan okullara kütüphane kurabilmek amacıyla Kütahya Boğaziçi Şehir Koleji’nin başlatmış olduğu “Kitabım Kitabın Olsun” projesini destekliyor çalışmalarınızda başarılar diliyoruz" diye konuştu. (EFE)