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Başkan'dan park istediler

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’ı ziyaretlerinde okul bahçelerine çocuk parkı yapılması için dilekçe verdiler.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Atatürk İlkokulu öğrencileri Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı ziyaretlerinde okul bahçelerine çocuk parkı yapılması için dilekçe verdiler.


Sınıf Öğretmenleri Şevket Şen ve Ali Sevinç ile birlikte Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'ı makamında ziyaret eden 3. sınıf öğrencileri okul bahçelerine çocuk parkı yapılması için dilekçe sundular.


Dilekçe hakkının demokratik bir hak olduğundan bahseden Başkan Çalışkan, öğrencilerin dilekçesini inceleyerek park istekleriyle yakından ilgileneceğini söyledi.


Okul Müdürü İsmail Değirmenci, öğrencilere vakit ayırıp ağırlayan ve okulun her türlü sorununda yardımlarını esirgemeyip belediye


imkanlarını seferber eden Belediye Başkanı Fatih Çalışkan'a teşekkür etti. (MA-EFE)

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