Başkanlar sahurda buluştu

Döner Gazino’da sohbet ortamında gerçekleşen sahur programında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "İlçe ve Beldelerimizde önceki dönemlerde belediye başkanlığı görevini icra etmiş kıymetli arkadaşlarım bugün bizlerle beraber olup davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazanın ayımızı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.

Sahur programına, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile geçmiş dönemlerde ilçe ve belde belediye başkanlığı görevi yapan isimler katıldı. (EFE)