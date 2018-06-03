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03 Haziran 2018 04:23

Başkanlar sahurda buluştu

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, geçmiş dönemlerde ilçe, belde belediye başkanı olarak görev yapan isimlerle sahur yemeğinde bir araya geldi.

Başkanlar sahurda buluştu

03 Haziran 2018 04:23


Döner Gazino’da sohbet ortamında gerçekleşen sahur programında konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "İlçe ve Beldelerimizde önceki dönemlerde belediye başkanlığı görevini icra etmiş kıymetli arkadaşlarım bugün bizlerle beraber olup davetimize icabet ettiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazanın ayımızı kutluyor, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını temenni ediyorum" dedi.


Sahur programına, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık ve Fatih Gölgeli ile geçmiş dönemlerde ilçe ve belde belediye başkanlığı görevi yapan isimler katıldı. (EFE)




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