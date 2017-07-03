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03 Temmuz 2017 12:29

Başkanlar Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

Kütahya’nın Altıntaş, Çavdarhisar ve Aslanapa belediye başkanları, Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı.

Başkanlar Tarihi Kentler Birliği Toplantısı’na katıldı

03 Temmuz 2017 12:29


Tarihi Kentler Birliği Eskisehir Bölge Toplantısı, 48 belediye başkanı ve çok sayıda belediye temsilcisinin katılımı ile gerçekleştirilirken Kütahya’dan Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut ve Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar katıldı.


Toplantı’da bölgenin önemine vurgu yapıldı. Anadolu’ya hakim olmanın anahtarının bu bölge olduğu, Helenistik dönemden itibaren bölgeye Frigya denmesinin sebebinin Frig Kralı olduğu vurgusu yapıldı. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu elde edilen bulgulara da değinilen toplantıda bu örneklerin eşine rastlanmayacak kadar özel olduğuna dikkat çekildi. (YD-EFE)




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