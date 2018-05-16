Başkonsolos Hendrich’e Kütahya Atlası

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) İş Dünyası Diyaloğu projesi kapsamında istişarelerde bulunmak üzere Kütahya’ya gelen Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu’nu ziyaret ederek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Balazs Hendrich, Ticaret Ataşesi Zsofia Kakas ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral’a çalışmalarında başarılar diledi.

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Macaristan Başkonsolosu Balazs Hendrich’e, Çini Sanatçısı Mehmet Gürsoy’un eserini ve üç boyutlu Kütahya Tarih Atlası kitabını hediye etti. (EFE)