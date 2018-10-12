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Başrol oyuncuları Koç ve Büyükak üniversite öğrencileriyle buluştu

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ön gösterimi Kütahya’da yapılacak olan Yol Arkadaşım 2 filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç’u ağırladı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) ön gösterimi Kütahya'da yapılacak olan Yol Arkadaşım 2 filminin başrol oyuncuları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç'u ağırladı.


Kapalı Spor Salonunda üniversitenin Radyo Topluluğu'nun düzenlediği yüzlerce üniversite öğrencisi ve Kütahya Özel Dumlupınar Koleji öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen söyleşide Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak öğrencilerin filmleri, yeni projeleri ve üniversite hayatlarına ilişkin sorularını yanıtladılar.


Serinin ilk filmi için geçen yıl aynı dönemde Kütahya'ya gelen ve öğrencilerle buluşan Büyükak ve Koç, söyleşinin ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi. (EFE)

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