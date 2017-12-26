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26 Aralık 2017 10:51

Bayan kursiyerlere uygulamalı ’aşçı çırağı’ kursu

Kütahya’nın Altıntaş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nce ’aşçı çırağı’ kursunda kursiyerler uygulamalı eğitim alıyor.

Bayan kursiyerlere uygulamalı ’aşçı çırağı’ kursu

26 Aralık 2017 10:51


Usta Öğretici Mehmet Karakaş tarafından eğitim verilen 34 bayan kursiyer eğitimlerini uygulamalı olarak alıyor. Ezogelin çorbası, fırın makarna, puding ve tavuk suyu çorba gibi yemeklerin yapılışını uygulamalı olarak öğrenen kursiyerler verilen eğitimden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bölgede, düğün yemekleri yapımı ve yemekhanelerde çalışmak için kursa katıldıklarını belirten bayan kursiyerler, aşçı yardımcılığı kursunu bitirdikten sonra aldıkları sertifika ile çalışıp aile bütçesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bize bu imkanı veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz ’’dediler.(YD-EFE)




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