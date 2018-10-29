Bayram coşkusu

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü Kütahya'da da coşkuyla kutlandı.

Törenler kapsamında, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, daire müdürleri, siyasi partilerin il başkanları ve protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti.

Dumlupınar Spor Salonu'nda devam eden kutlamalarda Vali Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon

Cumhuriyetin, devlet-millet bütünleşmesinin hakiki kaynağı olduğunu ifade eden Vali A.Hamdi Nayir, "Cumhuriyet bir değerler manzumesidir. Cumhuriyette egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Büyük Önder Atatürk'ün ifadesi ile ‘Cumhuriyet Fazilettir'. Cumhuriyet, insan onuruna, yaradılışına en yakışır rejimin adıdır. Cumhuriyeti ideal rejim yapan, milleti ve iradesini ön plana çıkarması ve bunun üzerinde herhangi bir güç tanımamasıdır. Cumhuriyet, milletimizin yeniden ayağa kalkmasının, şahlanışının timsalidir. Bize emanet edilmiş hayati önemde bir değer ve vazgeçilmez bir mirastır. Cumhuriyetin birleştiriciliği asla göz ardı edilmemelidir. Devletin gücünü hukuk ile sınırlayan ve tüm vatandaşlara yönetimde eşit söz ve temsil hakkı tanıyan Cumhuriyet rejimi, devlet -millet bütünleşmesinin hakiki kaynağıdır. Kimseyi ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi birinci sınıf vatandaş olarak görmemiz, özgürlük ve demokrasiyi Anayasal sınırlar içerisinde olabildiğince yaşayabilmek ve yaşatabilmek kararlılığını göstermemiz gerekmektedir. Cumhuriyet bir bütün olarak algılanmalı, tüm niteliklerine değer atfedilmeli, evrensel kabullerle uygulanmalıdır" dedi.

Vali A.Hamdi Nayir'in konuşmalarının ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, Halk Eğitimi Merkezi Ferace Halk Oyunları Topluluğu gösterisini sundu.

Tören, Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi korosunca sunulan müzik dinletisinin ardından sona erdi.(EFE)