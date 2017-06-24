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24 Haziran 2017 11:37

Bayramda altın ödüllü yarışma

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, turnuva şeklinde Aslanapa’ya özgü yöresel halk oyunları dalında, festival havasında yarışmalar yapılacağı bildirildi.

Bayramda altın ödüllü yarışma

24 Haziran 2017 11:37


Bayramın 2. günü başlayacak ve 4 bölge de yapılacak yarışmalar sonunda kazanan ekiplerin düzenlenen törenle ödüllendirileceği açıklandı.


Turnuvayı düzenleme komitesi üyelerinden Recep Bartık, ’’Aslanapa’ya bağlı Örenköy, Aslanapa merkez, Kütahya börekçiler mahallesi ve son olarak Aslanapa Pınarbaşı köyümüz olmak üzere 4 bölgede yapılacak olan ’Haydi Kaldır Kolları’ isimli yarışmalar sonunda finali Aslanapa Pınarbaşı Köyümüzde düzenleyeceğimiz törenle yapacağız. Yarışmalarda birinci olan ekibimize 4 adet Cumhuriyet altını, ikinci olan ekibimize 4 adet yarım altın, üçüncü olan ekibimize 4 adet çeyrek altın vereceğiz’’ ifedelerini kullandı.(YD-EFE)




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