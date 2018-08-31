"Bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştiriyor"

yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon verdi.

Polis Evinde düzenlenen resepsiyona Vali Ahmet Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile eşi Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, DPÜ Rektörü Prof.Dr. Remzi Gören ile eşi, Baro Başkanı Ahmet Atam ile eşi, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar ile eşi, MHP Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ile eşi, askeri erkan ve mülki erkan, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri katıldı.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali Ahmet Hamdi Nayir bayramların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Birlik ve beraberliğin gelecek yıllarda da Kütahya’ya yakışır şekilde devam etmesi temennisinde bulunan Vali Nayir, "30 Ağustos Zafer Bayramımız ülkemiz açısından çok önemli, ilimiz açısından farklı bir önemi var. Bu zaferin gerçekleştiği toprakların önemli bir kısmı, şehitlerimizin kanlarının aktığı topraklar bizim hudutlarımız içerisinde. Onlar bu ülkenin geleceği için canlarını verdiler. Bu ülkenin geleceği için en önemli hususlardan biri de birlik ve beraberliğimiz. Bayramlarımız, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren günler olarak kıymetli. Dolayısıyla bizler hem bayramlarımızdan hem de bayram akşamı olan resepsiyonlarımızdan birlik ve beraberliğimizi sağlayacak, toplumun, kamusuyla, özel sektörüyle, Sivil Toplum Kuruluşlarıyla, gazileriyle, gazi yakınlarıyla, şehit yakınlarıyla ortak bir fotoğrafta görünme arzumuz. Bunu da gerçekleştiriyoruz. Daveti kıymetli kılan icabetidir. Sizler gelerek bu daveti kıymetli kıldınız, bu davetin amacına ulaşmasına vesile oldunuz. Bu yüzden her birinize teşekkür ediyorum. Kütahyamıza yakışan bu görüntünün gelecek yıllarda da devam etmesini arzu ediyoruz. İnşallah nice bayramlarda, bayram akşamlarında mutlu, huzurlu, ülkemizin geleceğini düşünerek, gazilerimizi, şehitlerimizi, onların yakınlarını bir daha anıp, onlara vefa duygumuzu geliştirerek bugünleri birlikte yaşarız" diye konuştu. (EFE)