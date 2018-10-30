"Bayramlar, birlik ve beraberlik günleridir"

Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir, Cumhuriyet Bayramı sebebiyle resepsiyon verdi.

Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıl dönümü sebebiyle düzenlenen resepsiyona katılım yoğun oldu.

Konuklarını tek tek kapıda karşılayan Vali A.Hamdi Nayir ile eşi Münevver Nayir daha sonra salonu gezerek herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik etti.

Katılımlarından dolayı konuklarına teşekkür eden Vali A.Hamdi Nayir birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Vali Nayir, “Toplumumuzun her kesiminin iştirakiyle bayram neşesini birlikte yaşadık. Bayramlar, birlik ve beraberlik günleri. Bu hem milli bayramlarımızda hem dini bayramlarımızda ortak hususiyetlerimizden. Cumhuriyet zaten bizi birbirimize bağlayan, kenetleyen, atanmışıyla, seçilmişiyle bir araya getiren en önemli unsurlardan, en büyük nimetlerimizden biri. Bizler merkezi ve yerel yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşlarımız, üniversitelerimiz ve halkımızla birlikte bir yerlere gelinebileceğine inanıyoruz. Cumhuriyet de bunun en önemli çimentosu, en önemli birleştirici unsuru. Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyor, gelecekte sağlık, sıhhat, birlik ve beraberlik içerisinde ülke ve millet olarak nice bayramlarda birlikte olmayı diliyorum. Herkes üzerine düşen görevi yaptıktan sonra bu çalışmalar, bu birlik ve beraberlik de devam ederek artacaktır” diye konuştu.

Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu kapsamında gecede Tugay Bandosu ile Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Korosu da bir konser verdi.

Polis Evi'nde düzenlenen resepsiyona, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Baro Başkanı Ahmet Atam, Vali Yardımcıları Mustafa Güney, Arif Yalçın, Kenan Eskin ile Ali Bezirgan, İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, askeri erkan, daire müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, protokol üyelerinin eşleri ile davetliler katıldı.(EFE)