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22 Mayıs 2018 12:42

Belediye Başkanı Akçadurak’tan Saraoğlu’na plaket

Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili aday adayı olan Mehmed Ali Saraoğlu’na, yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi ve çini ustası İsmail Yiğit’in el yapımı özel koleksiyonundan çini takdim etti.

Belediye Başkanı Akçadurak’tan Saraoğlu’na plaket

22 Mayıs 2018 12:42


Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, plaket takdiminde yaptığı konuşmada, “2004-2018 yerel yönetim döneminde göstermiş olduğu çaba ve gayretler doğrultusunda ilçenin gelişim ve dönüşümündeki katkılarından dolayı AK Parti Kütahya Milletvekili aday adayı Mehmed Ali Saraoğlu’na, ilçe halkı adına teşekkür eder, sağlık ve uzun ömürlü yaşam dilerim” dedi.


Plaket töreninde ayrıca MHP Grubu Meclis üyeleri adına Meclis Üyesi Fenni Türk, Mehmed Ali Saraoğlu’na ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.(EFE)




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