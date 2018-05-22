Belediye Başkanı Akçadurak’tan Saraoğlu’na plaket

Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, plaket takdiminde yaptığı konuşmada, “2004-2018 yerel yönetim döneminde göstermiş olduğu çaba ve gayretler doğrultusunda ilçenin gelişim ve dönüşümündeki katkılarından dolayı AK Parti Kütahya Milletvekili aday adayı Mehmed Ali Saraoğlu’na, ilçe halkı adına teşekkür eder, sağlık ve uzun ömürlü yaşam dilerim” dedi.

Plaket töreninde ayrıca MHP Grubu Meclis üyeleri adına Meclis Üyesi Fenni Türk, Mehmed Ali Saraoğlu’na ilçeye yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.(EFE)