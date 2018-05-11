Esire Termal Turizm Merkezinde ilçe genelindeki engelliler ve aileleri için düzenlenen yemek programının açılışında konuşan Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, engellileri sadece Engelliler Haftasında hatırlamak için değil, onların her zaman dert ve sıkıntılarında yanlarında olmaya gayret ettiklerini belirterek,” Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Engelliler Haftası vesilesiyle sizlerle bir araya gelerek beraber yemek yemek, konuşup dertleşmek ve eğlenmek için burada toplandık. Bizleri kırmayarak programımıza katılan Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Hakkı Yavuz’a ve tüm engelli kardeşlerimiz ile ailelerine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra söz alan Kaymakam Tuncay Karataş,” Burada Engelliler Haftası için toplanmış bulunuyoruz. Çocuklarımızı bir araya getirmek, kaynaşma, birlik, beraberliği sağlamak, aynı zamanda engelli farkındalığını daha da arttırmak için bir araya geldik. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını engelsiz hale getirmek için başta siz aileler ve biz idareciler olmak üzere hepimize çok büyük görevler düşüyor. Teşriflerinizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Rabbim engelli vatandaşlarımızı her zaman hayatımızdan eksik etmesin. Onların daha da mutlu yaşamaları ve hayata tutunmaları için hepimize çok büyük görevler düşüyor. Biliyorum sizlerde onlar için mücadele edeceksiniz, bizlerde idareci olarak elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

Etkinliğin sonunda, Yavuz Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sahibi Hakkı Yavuz tarafından Kaymakam Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir’e plaket verildi. (MA-EFE)