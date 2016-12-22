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22 Aralık 2016 11:03

Belediye Başkanı Çalışkan’dan jandarmaya taziye ziyareti

Belediye Başkanı Çalışkan’dan jandarmaya taziye ziyareti

22 Aralık 2016 11:03

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Kayseri’de yaşanan terör saldırısı nedeniyle İlçe Jandarma Komutanlığına taziye ziyaretinde bulundu.
Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Başkan Yardımcısı Süleyman Akçay, Ak Parti İlçe Başkanı Salim Turası ve parti yönetim kurulu üyesi Mevlüt Erdoğdu ile birlikte İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hakan Özgül ile görüşerek olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kayseri’de yaşanan hain saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığını ifade eden Çalışkan, “Aziz milletimiz ülkemizi kirli ittifaklarla bölmeye çalışanlara karşı her zaman polisin ve askerin yanında olmuştur. Hisarcık halkı olarak her daim asker ve polisin yanında olduk ve bundan sonra da olacağız. Türk milleti kenetlenerek, birlik berberlik içinde bu zor günleri atlatacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın. En başta şehit ailelerimize ve ülkemizin tüm askeri ve polis personeline baş sağlığı diliyor acılarını yürekten paylaşıyorum. Allah şehit ailelerimize sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar versin. Tüm ülkemizin başı sağ olsun” diye konuştu.(MA-EFE)



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