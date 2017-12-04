Diğer
Kategoriler
04 Aralık 2017 11:46

Belediye Başkanı Çalışkan’dan özel öğrencilere hediye

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü nedeniyle ilçe genelindeki okullarda öğrenim gören özel öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Belediye Başkanı Çalışkan’dan özel öğrencilere hediye

04 Aralık 2017 11:46


Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Atatürk ilkokullarında öğrenim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine satranç takımı ve porselen bardak hediye etti.


Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Çalışkan,”Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için Belediye olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil, 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz” dedi.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
15
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Salı
    Karla Karışık Yağmurlu
    2°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç