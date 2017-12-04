Belediye Başkanı Çalışkan’dan özel öğrencilere hediye

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehitler Ortaokulu ve Atatürk ilkokullarında öğrenim gören Özel Eğitim Sınıfı öğrencilerine satranç takımı ve porselen bardak hediye etti.

Herkesin bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Çalışkan,”Engelli kardeşlerimizin geleceğe güvenle bakabilmeleri için Belediye olarak, tüm imkanlarımızı seferber ederek destek olmaya çalışıyoruz. Onların yalnızca yılın bir gününde değil, 365 gününde yanındayız ve onları içimizde ve yaşamın her alanında görmeyi arzu ediyoruz” dedi.(MA-EFE)