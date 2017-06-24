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24 Haziran 2017 15:08

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’dan Ramazan Bayramı mesajı

Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında bütün hemşerilerinin ve İslâm âleminin Ramazan Bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Fatih Çalışkan’dan Ramazan Bayramı mesajı

24 Haziran 2017 15:08


Mesajında, Ramazan Bayramının tüm insanlığa ve ülkemize huzur, barış ve mutluluk getirmesini dileyen Başkan Çalışkan, “Bayramlar, dini ve milli duyguların perçinleştiği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden milli birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir. Bu anlamlı bayramın Hisarcık halkı, milletimiz ve ülkemiz için dostluğa, barışa, sevgi ve kardeşliğe vesile olması temennisiyle, tüm hemşerilerimin ve İslam Âlemi’nin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayram coşkusunun kardeşliğimizi daha da güçlendirmesini diliyorum" dedi.(MA-EFE)




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