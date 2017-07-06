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06 Temmuz 2017 11:11

Belediye Başkanı Ferit Karabulut: 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

Kütahya’nın Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut, 15 Temmuz yaklaşırken ilçedeki tüm esnaflara Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı ve üzerinde belediyenin ambleminin bulunduğu çini tabak dağıttı.

Belediye Başkanı Ferit Karabulut: 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız

06 Temmuz 2017 11:11


Başkan Ferit Karabulut, yaptığı açıklmaada, ’’15 Temmuz Türk tarihine vurulmuş kara bir damgadır. Ancak Türk Milleti bu kara geceyi Çanakkale ruhuyla destansı bir zafere dönüştürdü. Türk Milleti iradesine, özgürlüğüne ve bağımsızlığına ket vurulamayacağını o kara gecede tüm dünyaya göstermiştir. Bu yüce millet 15 Temmuz ruhunu sonsuza kadar yaşatacaktır. O gece yapılan kalkışmanın bertaraf edilmesinde en önemli faktör Cenab-ı Allah’ın yardımı, ayrıca halkımızın gözlerini kırpmadan mermilerin, tankların önünde durması ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderlik ve önderlik vasıflarıyla milletimizin bu hain darbe girişimine karşı dik duruşunun fitilini ateşlemesidir’’ dedi


Başkan Karabulut, konuşmasını şöyle sürdürdü: "’ Altıntaş Belediyesi olarak 15 Temmuz’u asla unutturmayacağız. Belediyemizce tüm esnafımıza Türk Bayrağı ,Cumhurbaşkanımızın Resmini ve bu haftaya özel Belediyemizin Logosunu yaptırdığımız Çini tabağı hediye ediyoruz.’’ (YD-EFE)




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