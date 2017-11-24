Başkan Başer, yaptığı açıklamada, Kütahya’nın yerli otomobil üretimi için en cazip il olduğu ifade ederek, "Kütahya’da ve ilçelerimizde yerli otomobilin üretilmesi konusunda çok büyük istek olduğu ortada. Kütahya bu yatırımı mutlaka almalı. milletvekillerimizin, il başkanımızın, İl belediye başkanımızın, tüm vatandaşlarımızın düzenledikleri kampanyaya sonuna kadar destek veriyoruz. Yerli otomobil üretiminin Kütahya’da yapılmaması için hiç bir olumsuz etken yok. Her türlü imkan ve zemin hazır. Bu yatırımın Kütahya’mıza kazandırılması için her türlü fedakarlığa biz hazırız’’ diye konuştu.(YD-EFE)