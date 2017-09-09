Dublin Büyükelçi Levent Murat Burhan’ın kendisine gösterdiği İrlanda Asilzadelerince Sultan Abdülmecid’e yazılan teşekkür belgesini inceleyen Başkan Saraçoğlu, ”1845-1850 yılları arasında İrlanda da hüküm süren kıtlık döneminde İngiltere’nin bile yardım etmediği, İrlanda’ya yapılan gıda yardımının kanıtı olan Teşekkür Belgesini görünce bir kez daha kendi ülkemle gurur duydum” dedi.

“İrlanda’da 1845-1850 yıllarında yaşanan kıtlık”

İrlanda’da, 1845-1850 yılları arasında, Avrupa’nın başka ülkelerinde olduğu gibi büyük kıtlık yaşanmış, 1 milyon İrlandalı hayatını kaybetmişti. Kendisine bir talep gelmemesine rağmen harekete geçen dönemin Osmanlı padişahı Abdülmecid, 1847 yılında gıda, ilaç ve tohum dolu 5 yelkenliyi İrlanda’ya göndermişti. İngilizlerin, gemilerin Dublin’e yanaşmasını engellemesi üzerine Osmanlı gemileri, yüklerini 50 kilometre uzaklıktaki Drogheda Limanı’na boşaltmıştı. İrlanda halkı da bu yardımı hiçbir zaman unutmayarak, ’ay-yıldız’ı bölgenin sembolü haline getirir. Kentin futbol takımı Drogheda United, bugün de formasında hilal ve yıldızı taşıyor. İrlanda asilzâdelerinin padişaha gönderdikleri ve hâlen Topkapı Sarayı Müzesi arşivinde muhafaza edilen teşekkür mektubunun da bu Osmanlı yardımını doğruluyor. Mektupta şöyle deniyordu: “Aşağıda imzaları bulunan biz İrlanda Asilzâdeleri, Beyefendileri ve Sâkinleri, Majesteleri tarafından acı çeken kederli İrlanda halkına gösterilen cömert hayırseverlik ve alâkaya en derin minnetlerimizi saygıyla takdim eder ve onlar adına Majesteleri tarafından İrlanda halkının ihtiyaçlarını karşılamak ve acısını dindirmek üzere cömertçe yapılan bin sterlinlik bağış için teşekkürlerimizi arz ederiz” ifadeleri yer alıyor.