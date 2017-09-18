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18 Eylül 2017 10:07

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu Saraoğlu, mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, muhtarlarla bir araya geldi

18 Eylül 2017 10:07


Gençlik ve Kültür Merkezinde yapılan ve sohbet havasında geçen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu ve mahalle muhtarları katıldı.


Toplantıda muhtarların talep ve görüşlerini dinleyen Mehmed Ali Saraoğlu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki süreçte yapılması planlanan çalışmaları anlattı.


Amaçlarının her zaman halka en iyi şekilde hizmeti ulaştırmak olduğunu belirten Başkan Saraoğlu; “Biz Halkımıza hizmet etmek için bu tür toplantıları gerçekleştiriyoruz. Belediyemiz her zaman halkımızın hizmetkârı oldu, olmaya da devam edecektir” dedi.


Muhtarlara Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi Kompleksi içerisinde bulunan Kurtuluş Savaşında Gediz tarihi canlandırma salonunu tanıtan Belediye Başkanı Saraoğlu, diorama hakkında bilgi verdi.(EFE)




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