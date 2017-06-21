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21 Haziran 2017 10:51

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu Kadir Gecesi dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nun Kadir Gecesi mesajı

21 Haziran 2017 10:51


Başkan Saraoğlu yayımladığı mesajda’’Bereket ve huzur içerisinde geçirmekte olduğumuz mübarek Ramazan ayının sonuna yaklaşmamızla birlikte, manevi lezzetinin doruğa ulaştığı, af ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı, Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Kadir Gecesi’ni idrak edecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşamaktayız. Tutulan oruçlarla yapılan ibadet ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Ramazan ayı sevgi ve kardeşliğin pekiştiği bir aydır. Kadir Gecesi de bin aydan daha hayırlı bir gece olup, aynı zamanda müminler için de bir fırsattır. Bu duygu ve düşüncelerle başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam alemi ve Gedizli hemşerilerimin mübarek Kadir Gecelerini en kalbi duygularımla kutluyor; Kadir Gecesi’nin feyiz ve bereketinden hepimizin nasiplenmesini, dua ve niyazlarımızın kabul olmasını, Ramazan Bayramı’na sağlık, afiyet içerisinde huzur ve mutlulukla erişebilmeyi Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum’’ dedi.(EFE)




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