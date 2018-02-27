Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:08

Belediye Başkanı Saraoğlu: Halkımız vergi konusunda duyarlı olmalıdır

Gediz Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu, halkın vergi borçlarının ödeme konusunda hassas olduğunu dile getirdi.

Belediye Başkanı Saraoğlu: Halkımız vergi konusunda duyarlı olmalıdır

27 Şubat 2018 13:08


Vergi Dairesi Müdürü Abdülbaki Aydın, Mal Müdürü Züleyha Gülümser Vergi Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nu makamında ziyaret etti.


Vergi Dairesi Müdürü Abdülbaki Aydın, ziyarette Sivil Toplum kuruluşları, okullar, esnaflar ve kamu kurumlarını hafta nedeniyle ziyaret ederek vergi ödeme alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, Vergi Haftasın da yapılan etkinlikler hakkında Başkan Saraoğlu’na bilgi verdi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Saraoğlu, düzenli vergi toplamanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında;"Halkımızın vergi konusunda duyarlı olması ve vergi gelirlerinin düzenli olarak toplanması Ülkemizin her alanda büyümesi ve gelişmesinin en temel faktörüdür. Daha güzel günlerde, daha müreffeh bir ülkede yaşamak dileğiyle ülkemize katkı sağlayan ve topluma sunulan hizmetlerde payı olan tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.(EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
9
°
C
Karla Karışık Yağmurlu
  • Çarşamba
    Karla Karışık Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç