Belediye Başkanı Saraoğlu: Halkımız vergi konusunda duyarlı olmalıdır

Vergi Dairesi Müdürü Abdülbaki Aydın, Mal Müdürü Züleyha Gülümser Vergi Haftası nedeniyle Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu’nu makamında ziyaret etti.

Vergi Dairesi Müdürü Abdülbaki Aydın, ziyarette Sivil Toplum kuruluşları, okullar, esnaflar ve kamu kurumlarını hafta nedeniyle ziyaret ederek vergi ödeme alışkanlığı kazandırılmasına yönelik çalışmalar yapacaklarını belirterek, Vergi Haftasın da yapılan etkinlikler hakkında Başkan Saraoğlu’na bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanı Saraoğlu, düzenli vergi toplamanın önemine vurgu yaptığı konuşmasında;"Halkımızın vergi konusunda duyarlı olması ve vergi gelirlerinin düzenli olarak toplanması Ülkemizin her alanda büyümesi ve gelişmesinin en temel faktörüdür. Daha güzel günlerde, daha müreffeh bir ülkede yaşamak dileğiyle ülkemize katkı sağlayan ve topluma sunulan hizmetlerde payı olan tüm vatandaşlarımızın Vergi Haftası’nı tebrik ediyorum” ifadelerine yer verdi.(EFE)