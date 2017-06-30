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30 Haziran 2017 13:03

Belediye Başkanı Saraoğlu’ndan taşeron işçilere sendika müjdesi

İş güvencesi sağlamak için çalışmalar yürüten Gediz Belediye Başkanı Dr.

Belediye Başkanı Saraoğlu’ndan taşeron işçilere sendika müjdesi

30 Haziran 2017 13:03

Mehmed Ali Saraoğlu, belediye personeli ile bayramlaşmasında taşeron işçilerin sendika üyesi olduğunun müjdesini verdi.


Gediz Kültür Merkezi’nde düzenlenen geleneksel belediye personeli bayramlaşmasına Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Hak-İş Konfederasyonu Hak-İş Kütahya Şube Başkanı Ahmet Özen, Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Personeli katıldı.


Göreve geldiği günden bu yana, işçinin yanında olduğunu belirten Başkan Saraoğlu; “Örgütlü topluma inandığımı, Sendikalı olan taşeron işçilerimiz önümüzdeki süreçte maddi ve sosyal pek çok imkândan faydalanacak. Maaşlarda iyileştirme aynı zamanda sosyal desteklerden de yararlanacak olan taşeron işçiler, zaman içinde çeşitli ikramiye haklarına da kavuşacaktır. Belediyemizde çalışan işçilerimizin hak ettikleri sosyal statüyü kazanabilmeleri için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışıyoruz. İş güvencesinin önünü açarak her zaman işçimizin yanında olacağız. Belediyemizdeki sendikalı olan 141 işçiye hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.


Hak-İş Konfederasyonu Hak-İş Kütahya Şube Başkanı Ahmet Özen yapmış olduğu konuşmasında; “Yaklaşık 1989 yılından beri sendika başkanlığı yapıyorum. Bu zamana kadar çok yürüyüş yaptık, stresler yaşadık ama bana sendikacılık yaptırmayan bir belediye var Gediz Belediyesi’dir. Niye sorun yok, ortak akıl ve çözüm var. Bundan dolayı Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu’na teşekkür ediyorum. Sendikaya geçen Gediz Belediyesi taşeron işçilerimize hayırlı olsun” dedi.(EFE)




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