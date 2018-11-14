Belediye, belgelerle yalanladı, suç duyurusunda bulundu

Kütahya Belediyesi, otogardaki otobüs firmalarının, 'şehir içi servis hizmetlerinin belediye tarafından sonlandırıldığı' yönündeki iddialarını, resmi yazışmalarla yalanladı.

Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, otogarda hizmet veren otobüs firmalarının, 00.00 ile 06.00 saatlerinde uyguladığı servis hizmetlerini yüksek maliyetler, sektörel daralma ve diğer şehirleri emsal göstererek 5 Kasım tarihi itibarıyla sonlandırmalarının yolcuların mağdur olmasına sebep olacağını söyledi.

Başkan Saraçoğlu, ”8 otobüs firması, 26 Ekim 2018 tarihinde Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne; 'Yüksek maliyetler, sektörel daralma ve diğer şehirlerin emsal teşkil etmesinden dolayı 5 Kasım tarihi itibarıyla gece 00.00-06.00 saatlerinde yapmakta olduğumuz servis hizmetine son vermekteyiz' şeklinde dilekçe vermişlerdi. Bunun üzerine özellikle gecenin geç saatlerinde Kütahya'ya gelen yolcuların ikamet ettikleri bölgeye ulaşmak için sorun yaşamamaları için otobüs firmalarına 1 Kasım tarihinde gönderdiğimiz cevabi yazıda, 'İlgi yazınıza konu olan Müdürlüğümüze bağlı şehirlerarası otobüs terminalinde hizmet verdiğiniz vatandaşlarımızın gece 00.00 ile 06.00 saatleri arası ilimize gelen yolcuların ikametlerine ulaşabilmesi için kullandıkları firmalarınıza ait servislerin kaldırılması talebiniz idaremizce değerlendirilmiş olup, söz konusu servislerin kaldırılması durumunda doğabilecek mağduriyetler göz önüne alınarak, bahse konu gece servislerinin kaldırılmaması hususunda gereğini bilgilerinize rica ederim' ifadelerine yer verilmiştir. Buna rağmen gece 00.00-06.00 saatleri arasında şehir içi servislerini kaldıran firmalar için gerekli işlemleri başlattık” diye konuştu.

Saraçoğlu, ayrıca kamuoyunu yanlış bilgilendiren otobüs firması hakkında da Cumhuriyet Savcılğı'na suç durusunda bulunduklarını sözlerine ekledi. (Özel Haber) (EFE)