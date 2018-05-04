Belediye Korosu’ndan müzik ziyafeti

Etkinliğe Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Jandarma Binbaşı Sayit Bayramoğlu, Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı İbrahim Erşil, Emniyet Müdürü Aytaç Ayhan, Musiki Derneği Başkanı Naci Koçak ve Protokol Üyelerini eşleri ile çok sayıda müzik sever katıldı. Belediye Yeni Düğün salonunda gerçekleştirilen müzik gecesi, Şef Volkan Aydın yönetiminde hüzzam faslı ile başladı, solo ve koro türkülerin söylendiği ikinci bölüme vatandaşlar da eşlik ederek gönüllerince eğlendiler.

Simav Belediyesi Musiki Derneği Başkanı Naci Koçak, Bu etkinliği geleneksel olarak her yıl düzenlediklerini ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, “Sosyal ve kültürel değerlerimize sahip çıkıyoruz. Belediyemiz bünyesinde faaliyet gösteren Musiki Derneği üyelerine, saz ekibi ile korist ve solistlerine teşekkür ediyorum” dedi. (MEİ-EFE)