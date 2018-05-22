Belediye personeline iftar

Belediye Meclis Üyeleri, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlak, Fen İşleri, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personel ve ailelerinin katıldığı, iftar yemeği öncesi masaları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye personeli ve aileleri ile selamlaşarak hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, " Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar sofrasında belediye personelimizle ile bir araya gelerek birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmiş oluyoruz. Ramazan ayının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileği ile Ramazan’ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade edilmesini temenni ediyorum. Cenabı Hak hamdolsun bizleri sağlıkla, huzurla yine iftar sofrasında buluşturdu. Ramazan, paylaşma, bereket ve rahmet ayıdır. Bizler Kütahya Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz ve ailemizle bu mübarek ayda rahmeti bereketi paylaşalım istedik. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.

Personel İftar yemeğine, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ile Belediye personeli ve aileleri katıldı. (EFE)