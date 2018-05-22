Diğer
Kategoriler
22 Mayıs 2018 12:16

Belediye personeline iftar

Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye personeli ve aileleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Belediye personeline iftar

22 Mayıs 2018 12:16


Belediye Meclis Üyeleri, Destek Hizmetleri, Emlak İstimlak, Fen İşleri, Hukuk İşleri, İnsan Kaynakları, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü personel ve ailelerinin katıldığı, iftar yemeği öncesi masaları tek tek dolaşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye personeli ve aileleri ile selamlaşarak hayırlı ramazanlar temennisinde bulundu.


Samimi bir ortamda gerçekleştirilen yemekte Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, " Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz iftar sofrasında belediye personelimizle ile bir araya gelerek birlik, beraberlik ve paylaşma duygularımızı pekiştirmiş oluyoruz. Ramazan ayının sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileği ile Ramazan’ın feyzinden, bereketinden, rahmetinden istifade edilmesini temenni ediyorum. Cenabı Hak hamdolsun bizleri sağlıkla, huzurla yine iftar sofrasında buluşturdu. Ramazan, paylaşma, bereket ve rahmet ayıdır. Bizler Kütahya Belediyesi olarak kocaman bir aileyiz ve ailemizle bu mübarek ayda rahmeti bereketi paylaşalım istedik. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun" dedi.


Personel İftar yemeğine, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Arık, Fatih Gölgeli, Ali İhsan Ertaş ile Belediye personeli ve aileleri katıldı. (EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç