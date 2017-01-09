Belediye yanında yanan çöp konteyneri söndürüldü

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesindeki bir çöp konteynerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Yeni Mahalle İlimyolu Sokak önünde park halinde bulunan bir aracında olduğu çöp konteynerindeki yangına anında müdahale eden Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Çöp konteynerinin önünde park halinde bulunan araçlar itfaiyenin erken müdahalesiyle muhtemel bir yangından kurtuldu.

Yangının çıktığı çöp konteyneri yakınından geçmekte olan liseli öğrenciler , "Buradan geçiyorduk duman çıktığını gördük. Baktık konteyner yanıyordu, yanında da yanıcı maddeler olduğu için hemen itfaiyeyi aradık sağ olsunlar hemen geldiler söndürdüler” dediler. (Tİ- EFE)