Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2018 16:17

Belediye’den çifte sertifika

Kütahya’nın Simav ilçesinde Belediye Başkanlığı tarafından personele yönelik iki kurs düzenlendi.

Belediye’den çifte sertifika

29 Haziran 2018 16:17

3 gün süren “Belediye Gelirlerini Zenginleştirme” eğitimine 26 personel, 2 gün süren “ İlk Yardım” eğitimine ise 22 personel katılarak, sertifikalarını aldılar.


Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye personeline hizmet içi kursların devam edeceğini belirtti. Özkan “ Belediye personelimize yönelik, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı destek programı kapsamında, Doç.Dr. Hatice Yurtsever tarafından Belediye gelirlerini zenginleştirme konulu eğitim faaliyetinin yanı sıra, emekli sağlıkçı Şerif Aksoy tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan personellerimize bugün çifte sertifika verdik. Gerçekleştirilen eğitimlerin faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç