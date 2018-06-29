Belediye’den çifte sertifika

3 gün süren “Belediye Gelirlerini Zenginleştirme” eğitimine 26 personel, 2 gün süren “ İlk Yardım” eğitimine ise 22 personel katılarak, sertifikalarını aldılar.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belediye personeline hizmet içi kursların devam edeceğini belirtti. Özkan “ Belediye personelimize yönelik, Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2017 yılı destek programı kapsamında, Doç.Dr. Hatice Yurtsever tarafından Belediye gelirlerini zenginleştirme konulu eğitim faaliyetinin yanı sıra, emekli sağlıkçı Şerif Aksoy tarafından ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimlerini tamamlayan personellerimize bugün çifte sertifika verdik. Gerçekleştirilen eğitimlerin faydalı ve hayırlı olmasını diliyorum” dedi. (MEİ-EFE)