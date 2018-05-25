Belediye’den iftar sofrası

İftar sofrasından yaklaşık 500 kişinin faydalanabileceği bildirildi.

Simav Belediye Başkanlığı, her yıl geleneksel hale getirdiği iftar sofrası geleneğini bu yıl da sürdürüyor . Belediye meydanında kurulan 500 kişilik iftar sofrasından, Ramazan ayı boyunca 15 bin kişi yararlanacak.

Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan “İftar çadırını geleneksel olarak her yıl kuruyoruz. Bu hizmetten dileyen herkes yararlanabilir. Çevre halkı başta olmak üzere, öğrenciler, yolcu olanlar orucunu açıp yemeğini yiyebiliyor” diye konuştu. (MEİ-EFE)