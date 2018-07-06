Belediye’den kültür hizmeti

Simav Belediye Başkanlığı’nın sponsorluğunu yaptığı kitabın basına tanıtımını yapan Başkan Süleyman Özkan, Simav’ı tanıtan kitapların önemli bir kültür hizmeti olduğunu belirterek, basın mensuplarına birer adet kitap hediye etti.

Özkan, “Hemşehrimiz tarihçi yazar Ahmet Demircan tarafından hazırlanan ‘Simav Tarihinden ve Kültüründen Notlar’, ‘Hüdavendigar Vilayeti Salnamelerinde Simav’ ve ‘Simav Manileri’ adlı kitaplarına destek olmak amacıyla bin adet baskı yaptırdık. Simav’ın Kestel köyü doğumlu İlyas Özdemir tarafından hazırlanan ‘Simav Nüfus Defteri 1840’ adlı eser ile Belediyemiz kültür hizmetlerine bir yenisini daha ilave ettik. Geçmişi çok eski çağlara dayanan Simav’ın tarihi ve kültürel birikimini gün ışığına çıkarmak amacıyla yapılan çalışmalara destek olmak bizlere son derece gurur vermektedir. Bizlere emanet edilen bu güzel şehrin güncel problemlerini çözmenin yanında, geçmişiyle bağımızı koparmamak ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakmak en büyük hedeflerimizdendir” dedi. (MEİ-EFE)