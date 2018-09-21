Benzine gelen zamlar araç sahiplerini LPG'ye yönlendirdi

Son haftalarda benzin fiyatlarının 7 TL'ye yaklaşması ile vatandaşlar araçlarına LPG taktırmaya başladılar. Türkiye genelinde son bir ay içerisinde LPG'ye geçiş yapan sayısı 10 bini geçti.

Dövizin artması ile benzine gelen zamlar pompada vatandaşın cebini yakmaya başlayınca araç sahipleri benzine oranla daha avantajlı olan LPG'ye geçmeye başladı. Gelen son zamlar ile birlikte 7 TL sınırına dayanan benzine oranla yarı yarıya fiyatı daha düşük olan LPG, vatandaşların son zamanlarda daha çok tercihi oldu. Son bir ay içerisinde Türkiye genelinde LPG'ye geçen araç sayısı 10 bin 500'ü geçti.

Akaryakıttaki artışların nedeninin dövizdeki artış olduğunu söyleyen Kütahyalı LPG ustası Emre Dinç, benzin fiyatlarının da LPG'ye oranla çok yüksel olmasından dolayı son bir ay içerisinde vatandaşların araçlarına LPG taktırmaya başladıklarını dile getirdi. Dinç, “Döviz artışları petrole bağlı olan fiyatları artırdı. Benzin ve mazottaki pahalılık vatandaşları LPG'ye yönlendiriyor. Şuanda Türkiye'de aylık ortalama LPG'ye geçen araç sayısı 10 bini geçmiş durumda. LPG'nin emniyetsiz, patlama gibi nedenlerde çekinen vatandaşlar vardı, şimdi bu aksiliklerin tamamı ortadan kalktı. LPG artık emniyetli bir sistem. Yeterli TSE yetkili firmalar tarafından yapılması önemli. Şuanda tüm tanklarda çeşitli testlerden geçiriliyor ve TSE ve İSO 9001 belgesi almış tanklar. Artık vatandaşlar cebini düşündüklerinden dolayı bizde geliştirdiğimiz sistem sayesinde LPG'de olan araç ile benzin performansını alıyoruz ve benzine oranla daha ekonomik hale getiriyoruz. LPG taktırma fiyatları ise şuanda bin TL ile 17 bin TL arasında değişmekte. Bazı parçalarda yurt dışı kaynaklı olmasından dolayı küçük oynamalar oluyor” diye konuştu.

Benzine göre LPG'nin fiyatının yarı yarı olduğunu söyleyen araç sahip Mikail Üçpınar, “Artık benzin fiyatları 7 TL'nin üstüne çıktı. LPG'nin de benzine oranla yarı yarıya olmasından dolayı vatandaşların çoğu aracına artık LPG taktırmaya başladılar. Benim aracımda gazlı, ben son zamlardan sonra aracımda daha ekonomik bir sürüş için bakıma geldim. Artık aracım LPG'de benzindeki gibi bir performans veriyor” dedi.

Şu anda akaryakıtta fiyatın artmasından dolayı LPG taktırdığını söyleyen Ercan Adakuş, “Fiyatların yüksek olmasından dolayı ben de aracımı LPG'ye çevirdim. Vatandaşların endişe duyduğu konulardan birisi de LPG taktırdıktan sonra araçlarda performans düşüklüğü olması. Ancak gelişen teknoloji ile artık LPG'de araç benzindeki gibi performans alabiliyoruz” şeklinde konuştu.