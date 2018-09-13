Beşiktaş'a Tavşanlı'dan tam destek

Kütahya'nın Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Kudret Vural, 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün olağanüstü genel kurulunda Başkan Fikret Orman'a destek olduklarını açıkladı.

"Değerli Başkanımız Fikret Orman, Beşiktaşımızı en zor günlerinde teslim alarak, fedakarlıkta bulunup kulübü hacizlerden kurtarıp bizlere Dünya'nın en güzel stadını kazandırmıştır" diyen Tavşanlı Beşiktaşlılar Dernek Başkanı Kudret Vural, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:

"Yaptığı transfer politikalarıyla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış, mütevazi kişiliği ile büyük küçük ayrımı yapmadan tüm derneklerimize destek olmuştur. Tavşanlımıza da Şampiyonluk kupasıyla birlikte gelmiş, Derneğimizin açılışına katılmış ve bizleri onurlandırmıştır. Başkanımıza yapmış olduğu fedakarlık ve katkılarından dolayı müteşekkir olduğumuzu bildiririz. Aday olduğu müddetçe kendisine Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği olarak yanında olduğumuzu belirtiriz. Günümüzde yaşanan ekonomik sıkıntılardan tüm kulüpler gibi Beşiktaşımız da olumsuz etkilenmektedir. Bu olumsuzluklardan Beşiktaşımızın en az etkilenmesi ve güçlü bir şekilde kalmasının çaresi başkanımızın etrafında kenetlenmek, ona destek olmak, Beşiktaş camiasına yakışacak bir tavır olacaktır. Bu vesileyle Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği olarak tek yürek ve tek vücut olarak başkanımız Fikret Orman'ı desteklemekteyiz. Çıktığı yolda, yol arkadaşı olmak için Tavşanlı Beşiktaşlılar Derneği olara karar almış bulunmaktayız."