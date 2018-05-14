Kütahya Seyitömer Çok Programlı Lisesi öğrencileri, Engelliler Haftası nedeniyle Cumhuriyet Caddesi’nde kurdukları stant ile vatandaşlara engellilerin günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları anlatmaya çalıştı. Gönüllü vatandaşlar, gözleri kapalı bir şekilde beyaz baston ile yürümeye ve tekerlekli sandalye ile şehrin en işlek caddesinde ilerlemeye çalıştı.

Vatandaşlara engellerin yaşadıkları sıkıntıları anlamaları ve farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik yaptıklarını ifade eden Seyitömer Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı İsmail Tolga Sarı, “Engelliler Haftası’nda vatandaşlara engelliler için bir farkındalık oluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Ancak vatandaşlarımızın bu konuda biraz ilgisiz olduklarını gözlemledim. Bu da engellilerin toplumda yaşadıkları en büyük sıkıntının anlaşılmamak olduğunu böylelikle gördük” dedi.

Vatandaşlar ise, tekerlekli sandalye ve beyaz bastonla yürüdüklerinde engellileri daha iyi anladıklarını ve onların toplum içerisinde yer alması için daha fazla gayret göstereceklerini ifade ettiler.