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20 Haziran 2017 18:25

Bıçaklı soyguncuya market çalışanlarından müdahale

Kütahya’da elindeki bıçakla bir marketten bin 400 TL çalan soyguncu çalışanların müdahalesiyle karşılaştı.

Bıçaklı soyguncuya market çalışanlarından müdahale

20 Haziran 2017 18:25

Markete kapatılan soyguncuyu olay yerine gelen polis ekibi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan bir markete gelen Ö.G. (33) isimli şahıs kasada bulunan bin 400 lirayı bıçak zoruyla aldı. Dışarı çıkmak isteyen şahsa biri kadın 2 market çalışanı müdahalede bulundu.


Yaşanan arbedenin ardından market çalışanları paraları şüpheliden alıp kasaya koydu. Şüpheli Özkan G. bu kez paraların konulduğu yazar kasa çekmecesini alıp dışarı çıkmak istedi. Olayı görüp market önünde toplanan vatandaşlar şahsın dışarı çıkmasına izin vermedi. Marketteki güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği olayda ihbar üzerine gelen polis ekipleri Ö.G.’yi gözaltına aldı.




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