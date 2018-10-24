Biçer, 1 yıllık görev süresini değerlendirdi

Biçer'in düzenlediği basın toplantısına yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Görevine sadık ve sorumluluk bilinci ilkesiyle çalışan yönetim kurulu ile, Simav'da önemli işler gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Biçer, “İnşaatına 2014 yılında başladığımız Simav Doç Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi 11 Aralık 2017 tarihinde hizmete açılmıştır. Bunun yanında Muradınlar Mahallesinde Sağlık Ocağı açıldı. Yüksek Öğrenime Geçiş sınavından sonra ilçemizde bu yıl ilk defa Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) yapılmıştır. Açık Öğretim Sınavlarının ilçemizde de yapılması için başvurularımızı tamamladık. 2018 yılı itibariyle 24 adet projeyle genç çiftçilerimize 720 bin lira destek sağlanmıştır. Mazot ve gübrede 1 milyon 250 bin TL , yem bitkisinde 300 bin TL, süt besi yeminde 1 milyon 750 bin TL, buzağı desteğinde 3 milyon 381 bin TL, küçük başta 1 milyon TL olmak üzere 2018 yılı içinde, ilçemize toplam 10 milyon TL destek aldık. Çitgöl beldemizdeki 60 dekar üzerinde yüzde 50 hibe destekli sera çalışmalarımız devam ediyor. 22 adet sera projesi çalışmalarının tamamlanmasıyla 5 milyon TL daha destek alınacak. Vizyon ve proje sahibi ekibimizle bir çok yatırım planını hayata geçiriyoruz. Ak Parti'ye yükü olanlarla değil, AK Parti'den yükü alanlarla devam edeceğiz. Hesabi değil hasbi olacağız” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularına verilen cevaplardan sonra toplu fotoğraf çekimi ile basın toplantısı sona erdi. (MEİ-EFE)