Bilardonun kalbi Kütahya’da attı

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününe özel düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvası, şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kütahya Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğiyle düzenlenen 3 Bant Bilardo Turnuvasına 20 il ve 4 farklı ilçeden toplam 96 sporcu katıldı. Dünya, Avrupa ve Türkiye Bilardo şampiyonlarını Kütahya’da buluşturan turnuva, final karşılaşmaları ile çekişmeli maçlara sahne oldu.

Ersan Ercan: "Kalitesi çok yüksek olan bir final karşılaşması ile bitirdik"

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, ödül töreninde Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan’a organizasyona vermiş oldukları destek ve katkılardan dolayı teşekkür etti. Ödül töreninde konuşan Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan ise, "15 Temmuz anısına Kütahya Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz, İl Temsilciliğimiz ve Türkiye Bilardo Federasyonu olarak düzenlediğimiz Kütahya Özel Bilardo Türkiye Şampiyonasını gerçekten kalitesi çok yüksek olan bir final karşılaşması ile bitirdik. Turnuvaya katılan ve dereye giren sporcularımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kamil Saraçoğlu: "Bu turnuvayı anlamlı kılan, 15 Temmuz anısına yapılmasıdır"

15 Temmuz yapılan final müsabakasıyla sona eren turnuvanın ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, "Kütahyamızda anlamlı bir spor müsabakasını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şehrimizde Dünya, Avrupa, Türkiye şampiyonları ve bunların yanı sıra 96 sporcumuzu ağırlamak bizlere mutluluk verdi. Turnuvaya katılan ve dereye giren sporcularımızı gönülden kutluyorum. Ama asıl bu turnuvayı anlamlı kılan, 15 Temmuz anısına yapılmasıdır. 15 Temmuzu unutmamak, unutturmamak hepimizin elinde. 15 Temmuz 2016 gecesi Türk milleti elinde silahı olmamasına rağmen, kendi canını ortaya koyarak göğsünü tanklara ve silahlara siper ederek hain darbe girişimini önledi. Bu vesileyle 250 şehidimizi bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize de cenabı Allah’tan acil şifalar diliyorum" dedi.

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen bilardo turnuvası sonunda dereceye girerek 1. olan Tuncay Aslan, 2. olan Yavuz Güngördü ve 3. olan Ömer Karakurt ile Muharrem Peker ödüllerini final müsabakasını izleyen Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ve Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan’ın elinden aldı.