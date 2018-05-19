Bilek güreşinde 61 kiloluk öğrenci 104 kiloluk arkadaşını mağlup etti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde lise öğrencileri arasında Kapalı Pazar yerinde düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan bilek güreşi müsabakaları profesyonel müsabakaları aratmayan görüntülere sahne oldu. Yarışmada tüm rakiplerini yenen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ramazan Özdoğan ve İsmail Dağartlı finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında 104 kiloluk rakibi İsmail Dağartlı’yı mağlup eden 61 kiloluk Ramazan Özdoğan herkesi şaşırttı.(MA-EFE)