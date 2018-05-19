Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 12:47

Bilek güreşinde 61 kiloluk öğrenci 104 kiloluk arkadaşını mağlup etti

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde lise öğrencileri arasında düzenlenen bilek güreşi müsabakalarında 61 kiloluk öğrencinin 104 kiloluk arkadaşını mağlup etmesi herkesi şaşırttı.

Bilek güreşinde 61 kiloluk öğrenci 104 kiloluk arkadaşını mağlup etti

19 Mayıs 2018 12:47


19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri çerçevesinde lise öğrencileri arasında Kapalı Pazar yerinde düzenlenen ve çekişmeli maçlara sahne olan bilek güreşi müsabakaları profesyonel müsabakaları aratmayan görüntülere sahne oldu. Yarışmada tüm rakiplerini yenen Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ramazan Özdoğan ve İsmail Dağartlı finalde karşı karşıya geldi. Final müsabakasında 104 kiloluk rakibi İsmail Dağartlı’yı mağlup eden 61 kiloluk Ramazan Özdoğan herkesi şaşırttı.(MA-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç