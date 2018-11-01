Bilgi ve hasta güvenliği eğitimi

Kütahya'nın Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi, sağlık çalışanlarına yönelik bilgi ve hasta güvenliği konulu bir eğitim düzenledi.

Hastane yönetimi tarafından düzenlenen bu eğitimle birlikte, hizmet sunumu esnasında herhangi bir hata oluşmasını engellemeyi, olası bir hatadan hastanın zarar görmemesini sağlamanın amaçlandığı bildirildi.

Hastanenin konferans salonunda verilen eğitimde; Eğitim Personeli Hidayet Öztürk, katılımcılara bilginin, kurumun en değerli hazinesi olduğunu vurguladı. Öztürk, “Kurumdaki işlerin sürekliliğinin sağlanması, işlerde meydana gelebilecek aksaklıkların azaltılması için bilginin geniş çaplı tehditlerden korunması gerekmektedir. Bu da bilgi gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. Bilgi güvenliğinden; bilginin sahibi ve bilgi sistemini yöneten sorumludur. Buradaki ilk tehlike ise, bilinçsiz ve bilgisiz kullanıcılardır “dedi.

Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Rukiye Kara, yaptığı açıklamada, ''Hastalarımızın güvenli, sorunsuz ve sağlıklı bir şekilde hastanemizden ayrılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu doğrultuda çalışmalarımız ve eğitimlerimiz devam etmektedir” dedi.(YD-EFE)