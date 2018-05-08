Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:21

Bilim Fuarı 20 proje ile açıldı

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı.

Bilim Fuarı 20 proje ile açıldı

08 Mayıs 2018 14:21


Okul Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 20 proje, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile beğeniye sunuldu. Açılış İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın yaptığı dua ile başladı.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK’ın desteği ile 4 yıldır düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, fuarımızda toplam 20 projeyi 68 öğrencimiz, 1 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz” dedi.


Fuar, Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve protokol üyeleri tarafından izlemine açıldı.(TY-EFE)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KÜTAHYA HABERLERİ
KÜTAHYA HAVA DURUMU
21
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç