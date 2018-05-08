Bilim Fuarı 20 proje ile açıldı

Okul Öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 20 proje, 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı ile beğeniye sunuldu. Açılış İlçe Müftüsü Kemal Akpınar’ın yaptığı dua ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şentürk, yaptığı açıklamada, “TÜBİTAK’ın desteği ile 4 yıldır düzenlediğimiz TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarının açılışını gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bilindiği üzere bilim fuarları öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı, bilinçli bireylerin yetişmesine katkı sağlayan öğrenme metotlarından biridir. Bilim fuarları, genç beyinlerin bilimin önemini kavrayıp, birçok teorik bilginin gerçek yaşamdaki işleyişini fark etmelerini sağlar. Bu tür etkinlikler hayal gücü ile yaratıcılığın birleşimidir. Eğitim kurumlarının öncelikli amacı da bu yaratıcılığın ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, fuarımızda toplam 20 projeyi 68 öğrencimiz, 1 danışman öğretmenin nezaretinde özverili çalışmalarını ortaya koydular. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları ile ortaya çıkan bu projelerin bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamasını temenni ederiz” dedi.

Fuar, Kaymakam Tufan Bağır Gilan ve protokol üyeleri tarafından izlemine açıldı.(TY-EFE)