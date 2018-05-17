Bilim Fuarı’nda 22 proje sergilendi

Davetlilerin büyük merak ve ilgiyle gezdiği sergide Karagöz ve Hacivat gösterisi, birçok bilimsel deney ve oyun, gelen davetlilerce büyük ilgi gördü.

Okul Müdürü Mehmet Ali Özdemir, TÜBİTAK 4006 projesinin yeni bir keşif gerektirmeyen çocuklara sadece bilimi, araştırmayı sevdirmeye çalışan bir proje türü olduğuna dikkat çekerek, ”Katılan her okula 5 bin TL proje bütçesi gönderilmektedir. Okulumuzdaki öğrenciler bu bütçe ile proje danışmanı öğretmenleri eşliğinde özverili bir çalışma ile 22 projeyi 2 ay gibi kısa bir sürede sergiye hazır hale getirdiler. Bu sayede öğrencilerimizde araştırma, bilimsel yöntemi kullanma ve el becerilerini arttırma, takım halinde çalışma gibi birçok alanda gelişme sağlamış oldu. Okulumuz vizyon olarak öğrenci gelişimine önem veren öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamayan çalışan bir okuldur. Okulumuz bu bağlamda TUBİTAK 4006 programına katıldığı her sene özverili şekilde çalışacaktır” şeklinde konuştu.

Bazı projeler ile ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü Biyoloji Öğretmeni Ahmet Can, “Okulda hazırlanan Hidroponik (topraksız) tarım düzeneği ile yetiştirilen marullar ve yetiştirme yöntemi davetlilerce ilgiyle karşılanmıştır. Bu yöntemin son zamanların en çok ilgi gören yetiştirme yöntemi olması, su tasarrufu sağlaması, ekim alanlarında katlı olarak tarıma imkan vermesi, yöntemin öğrenciler tarafından hazırlanan basit bir düzenekle kurulması bu projeye olan ilgiyi artırdı. Bir diğer ilgi gören proje ise edebiyat sokağı içerisinde bulunan ve proje öğrencileri tarafından sunulan Türk Gölge oyunu Karagöz ve Hacivat gösterisiydi” dedi. (MA-EFE)