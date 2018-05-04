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04 Mayıs 2018 11:49

Bilim Fuarında engelli bireylere yönelik empati çalışması

Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Şehitler Ortaokulunda açılan TUBİTAK Bilim Fuarında okul idarecileri engelliler için empati çalışması yaptı.

Bilim Fuarında engelli bireylere yönelik empati çalışması

04 Mayıs 2018 11:49


Okul Yemekhanesinde açılan TUBİTAK Bilim Fuarında Şehitler Ortaokulu Özel Eğitim Öğretmeni Esra Doğan, nezaretinde okul idarecileri engelliler için empati çalışması yaptı. İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Ali Özdemir, Hasanlar İlk/Ortaokulu Müdürü Ali Osman Kılıç, Şehitler Ortaokulu Müdür Yardımcısı İbrahim Sezer ve Çok Programlı Lise Müdür Yardımcısı Ali Bütün tekerlekli sandalye ile Bilim Fuarı stantlarını dolaşıp, çorap geçirilmiş parmaklarıyla yazı yazmaya çalıştılar.


Değişen dünyada farklılıkların bir arada yaşanmasını kaçınılmaz kıldığını söyleyen Özel Eğitim Öğretmeni Esra Doğan,” Önemli bir farklılık kaynağı olan engelliliğe ilişkin tutumların değiştirilmesi, engelli bireylerin farklılığına yönelik duyarlığın oluşması, daha da önemlisi duyarlılık ve olumlu tutumların yaşama bürünmesi için Bilim Fuarında empati çalışması yaptık. Çalışmamıza destek veren Okul Müdürlerine ve Müdür Yardımcılarına çok teşekkür ediyorum” dedi.(MA-EFE)




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