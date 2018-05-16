Bilim Fuarı’nda namazın kazandırdıkları anlatılıyor

Ortaokul öğrencilerinin hazırladığı bilim fuarında namazın yararları ve çocukları internet ortamından uzaklaştırmak için yapılan projeler dikkat çekti. Fuarın açılış törenine Belediye Başkanı Mustafa Koca, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Başkan Mustafa Koca, çocuklarla birlikte okul bahçesine çizilen ve unutulmaya yüz tutmuş eski oyunları çocuklarla birlikte oynadı.

Fuar’da ’Namazın kazandırdıkları’ isimli projede, namazın kazandırdıklarını görsel olarak anlatılıyor.

Ashaboğlu Otaokulu öğretmenlerinden Gülşen Uysal, ’’Projemizin amacı namaz ve sağlık. Namazın insana fiziksel, psikolojik ve ruhen sağladığı yararları anlatıyoruz. Namaz kılmak ilk önce iç organlarımızı rahatlatıyor. Namaz kılmak, vücut sürekli hareket halinde olduğu için, bağırsakların hareketlerini düzenleyerek kabızlığı da önlüyor. Günde 80 kez secde yapmış oluyoruz. Namaz kılanların gözleri 80 defa secdeye baktığı için göz tansiyonu ve gözle ilgili rahatsızlıkları engelliyor. Ömür boyu jimnastik yapmış oluyoruz. Vücudumuz devamlı hareket halinde. Kan akışımı ve kalp ritim bozukluğunu engelliyor. Namaz vücudun kan pompalamasını sağlar. Beyine daha fazla kan gider. Romatizma ve kireçlenmeyi de önler. Namaz kılmak insanı sürekli dinç tutar’’dedi.

Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, ’’Görevimiz çocuklarımıza sahip çıkmak ve onlara destek vermek. Bugün çok güzel projeler gördüm. Çok güzel minyatür bir cami yapmışlar minareleriyle birlikte. Abdest almanın ve namazın faydalarını anlattılar. Bizlerden bu çok faydalı ilgileri öğrencilerimizin isimleriyle broşürler bastıracağız ve belediyenin ilan panolarını bunları asıp halkımızın bilgilerine sunacağız’’ diye konuştu.

2 bin 800 metre kare alanın boyanması ile fuarda bir diğer dikkat çeken geleneksel çocuk oyunları projesi hakkında açıklamada bulunan Beden Eğitimi öğretmeni Baykal Kurt, ’’Biz geleneksel çocuk oyunlarını tanıtıyoruz. Bu geleneksel çocuk oyunları projemizde çocuklarımızı bir nebze teknolojiden uzak tutmaya çalışıyoruz. Arkadaşlık ortamının daha iyi olmasını sağlamak amacıyla bu projeyi geliştirdik. Bu projemizde yaklaşık 12 tane oyun var. Bu oyunları çocukların evlerinin önünde oynayamayacağı yada oynama fırsatı bulamayacakları için okul bahçesine çizmeye karar verdik. Bu kapsamda da çocuklarımızın güzel vakit geçirdiğini düşünüyoruz. Bu projeyi yaparken çocuklarımızdan da fikir aldık. Bu çizimde 12 öğrenci görev aldı. Yaklaşık 4 günde bitirdik. 2 bin 800 metrekarelik bir alan boyandı toplam. Buradaki en büyük emek çocukların. Fikrin geliştirilmesinde yani her şeyde çocukların katkısı var’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)